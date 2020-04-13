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Tedbirlere uymayanlara para cezası kesildi

YOZGAT’ta son 2 haftada yeni tip korona virüsle mücadele kapsamında kurallara uymayan 370 kişiye 398 bin 804 lira ceza yazıldı.

13 Nisan 2020 Pazartesi 23:54
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Tedbirlere uymayanlara para cezası kesildi

Yozgat Emniyet Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kent merkezi ve ilçelerde uygulama yapıldığı belirtildi. 28 Mart-12 Nisan tarihleri arasında korona virüs önlemleri kapsamında kurallara uymadıkları belirlenen 14 kişiye TCK'nin 195. maddesinden, 262 kişiye Kabahatler Kanununun 32. maddesinden, 94 kişiye de Hıfzıssıhha Kanunun 281. maddesinden toplam 398 bin 804 lira ceza uygulandı. Emniyet ve jandarma ekipleri ayrıca, 39 bin 981 araçta 73 bin 691 vatandaşı Kovid-19'a karşı kontrol etti, şüpheli 2 bin 151 kişi hastanelere yönlendirildi.

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Tedbirlere Uymayanlara Para Cezası Kesildi
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