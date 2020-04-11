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Tedbirlere uymayanlara ceza

YOZGAT Jandarma Komutanlığı ekipleri, yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında kurallara uymayan 92 kişi hakkında cezai işlem yaptı.

11 Nisan 2020 Cumartesi 03:17
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Tedbirlere uymayanlara ceza

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, jandarmanın korona virüs tedbirleri kapsamında bugüne kadar ilgili genelgelere uymayan 2 kişi hakkında adli, 90 kişi hakkında idari işlem yaparak 61 bin 292 lira idari para cezası kestiği bildirildi.  Sokağa çıkma yasağını ihlal eden 936 vatandaşın ikaz edilerek, evlerine gönderildi.  Vefa Destek Grubu kapsamında bugüne kadar 573 vatandaşa yardım edildi. Sosyal Yardımlaşma Fonundan 2 bin 945 hak sahibine verilen 11 milyon 950 bin 480 lira ile emekli maaşı ödemesi yapılan bin 880 şahsa 873 bin 615 lira olmak üzere toplam 4 bin 825 kişiye 12 milyon 824 bin 95 lira jandarma tarafından evlerinde elden teslim edildi. Jandarmanın, Yozgat'ta karantinaya alının 2 köyün giriş ve çıkışlarında yeteri kadar kuvvetle emniyet tedbiri aldığı da aktarıldı.

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Tedbirlere Uymayanlara Ceza
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