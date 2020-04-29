Tedbirlere uymayana ceza

YOZGAT il genelinde güvenlik birimleri tarafından, korona virüsü ile mücadele kapsamında alınan tedbirlere uyulması için uyarılar yapılıyor. Buna rağmen uyarıları dikkate almayanlara para cezası uygulanıyor. İçişleri Bakanlığınca 81 İl Valiliğine gönderilen ‘Korona virüs Tedbirleri’ genelgesi kapsamında Çayıralan’da kuralları ihlal eden 20 kişiye idari para cezası uygulandı. Tedbirlerin uygulanıp uygulanmadığı aralıksız olarak devam edeceği belirtildi. Vatandaşlara zorunlu olmadıkça evden çıkmayın uyarıları yapıldı. Alınan tedbirlerle salgının önüne geçilebileceği hatırlatıldı.

•SEYFETTİN SAĞLAM•