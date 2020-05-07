Tedbirlere uymayana ceza

ÇAYIRALAN ilçesinde korona virüsü ile mücadele kapsamında alınan tedbirlere uymadıkları belirlenen 46 kişiye para cezası kesildi. Yapılan açıklamada, İçişleri Bakanlığınca 81 İl Valiliğine gönderilen ‘Korona virüs Tedbirleri’ genelgesi kapsamında Çayıralan’da bugüne kadar kuralları ihlal eden 46 kişiye idari para cezası uygulandığı kaydedildi. Korona virüsle mücadele kapsamında alınan tedbirlere özenle uyulması gerektiği, zorunlu olmadıkça vatandaşların evden çıkmamalarını ve ilçe sakinlerinin güvenliği için denetimlere aralıksız devam edileceğini duyuruldu.