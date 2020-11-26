Tedbirler masaya yatırıldı

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, 81 il valisi, il emniyet müdürleri, il jandarma komutanları ve sahil güvenlik bölge komutanları ile ilgili olarak gerçekleştirdiği 'Korona virüs Değerlendirme' toplantısına Yozgat valisi Ziya Polat da katıldı. Yozgat İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk ve İl Jandarma Komutanı Albay Ali Sefa Yılmaz’ın da bulunduğu toplantıda Vali Ziya Polat, Yozgat7ta Covit-19 salgını nedeniyle alınan tedbirler ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aktardı. Toplantıda, salgının seyri, salgının önlenmesine yönelik alınan son tedbirler, korona virüs denetimleri ile güvenlik alanında gelişmelerin ele alındı. Bakan Soylu, illerde denetim faaliyetlerinin 7/24 esasına göre hayatın her alanında artırılmasını, önümüzdeki süreçte özellikle pazaryeri, AVM, toplu ulaşım araçları gibi vatandaşların yoğun olduğu yerlerde denetimlerin yoğunlaştırılmasını, vatandaşların yoğun olarak bulunduğu cadde, sokak ve meydanlarda sigara içilmesini yasaklayan genelgeye tereddütsüz uyulmasının talimatını verdi.