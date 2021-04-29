Tedbirler görüşüldü

Vali Polat, daha sonra Koronavirüs salgınının yayılmasının önlenmesine yönelik alınan tedbirlerin etkili şekilde uygulanması ve tam kapanma tedbirlerinin görüşüldüğü, VKS üzerinden yapılan İl Pandemi Kurulu Toplantısına başkanlık etti. Vali Polat, ‘’Tam kapanma sürecinde tek başına yaşayan, herhangi bir yakını olmayan ileri yaş grubundaki veya ağır hastalığı olan vatandaşlarımızın mağdur olmaması ve temel ihtiyaçlarının karşılanması için112 Çağrı Merkezi’ni arayarak Vefa Sosyal Destek Grubumuz ile iletişime geçebilirsiniz’’ uyarısında bulundu. Ayrıca, tam kapanma olduğu günlerde vatandaşların ikamet adresine en yakın yerlerden alışveriş yapmaları istendi, Kolluk Kuvvetlerince yapılacak ikamet sorgusu neticesinde, ikametine uzak yerden alışveriş yaptığı tespit edilen kişilere ceza işlemi uygulanacağı hatırlatmasında bulunuldu.