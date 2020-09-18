Tedbirler görüşüldü

Toplantıya İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başkanlık etti. Video-konferans yöntemiyle yapılan toplantıya, 81 İl’in Valisi, İl Emniyet Müdürleri ve İl Jandarma Komutanları katıldı. Yozgat Valisi Ziya Polat, Yozgat’ta Covit-19 salgını nedeniyle alınan tedbirler, yapılan uygulamalar konusunda bilgi aktardı.

DENETİMLERE DEVAM

Yozgat Valisi Ziya Polat, ‘’Tüm ekiplerimizle birlikte sahada olduğu gibi Kent Güvenlik Sisteminden de denetimlerimiz aralıksız devam ediyor’’ dedi. Vali Polat, covit-19 salgonı ile mücadele kapsamında denetlemelerin yapılıp, uyarılarda bulunulup, bilgilendirme yapıldığını kaydetti. Vali Polat, ‘’Kurallara uymayanlara gerekli cezai işlemleri uyguluyoruz. Lütfen kurallara uyalım’’ uyarısında bulundu.