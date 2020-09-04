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TEDBiRLER ARTIRILDI

VALİ UYGULAMA YAPTI: Yozgat Valisi Ziya Polat, Korona virüs tedbirleri kapsamında vatandaşların tüm kamu kurum ve kuruluş binalarına girişlerinde Hayat Eve Sığar ‘HES’ kodu uygulamasının zorunlu hale gelmesinin ardından, valilik binası girişinde denetlemede bulundu. Vali Polat, hem görevlilere hem de vatandaşlara uygulamanın nasıl uygulanacağı konusunda uyarılarda bulunup, tarif etti.

04 Eylül 2020 Cuma 00:05
TEDBiRLER ARTIRILDI

YOZGAT Valisi Ziya Polat başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Korona virüs (Covid-19) Salgını ile ilgili alınması gereken tedbirleri karar bağladı. Kamu Kurum ve Kuruluşlarında HES Kodu uygulamasına geçildi. Yeni tip Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında, vatandaşların ve kamu çalışanlarının, Yozgat il genelindeki kamu kurum ve kuruş binalarına girişinde, Hayat Eve Sığar (HES) kodu sorgulamasının, kurumların kendi bünyesinde görevlendirdiği görevlilerce yapılması kararlaştırılıp, uygulamaya başlandı.  HES kodu olmayan vatandaşlara sorgulama yapan görevlilerce Sağlık Bakanlığının Hayat Eve Sığar (HES) mobil uygulaması veya e-devlet uygulamasından HES kodu alınması konusunda yardımcı olacakları kaydedildi. Açıklamada, ‘’HES kodu ‘Riskli’ görülen kişilerin binaya alınmayacak, bu konuda bilgilendirilmede bulunulacak. Usulüne göre alınan ilan ve tebliğ edilen bu kararların uygulanmasında ihmal ve kusuru görülenlerin eylemleri başka bir suç unsuru oluşturmuyorsa, alınan kararlara uymayan vatandaşlara idari para cezası uygulanacak, aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılacak’’ denildi. Yozgat Valiliği daha önce de, Korona virüsle mücadele kapsamında alınan önleyici tedbirler kapsamında, Yatılı Hafızlık Kur’an Kursları ve Proje Hafızlık Sınıflarının 21 Eylül 2020 tarihine kadar açılmamasına, uzaktan eğitime devam etmesine karar vermişti. 

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TEDBiRLER ARTIRILDI
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