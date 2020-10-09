Tedbirler alınsın!

YERKÖY-Şefaatli ilçe istasyonları arasındaki hat üzerinde, önceki gün iki yük treninin Karaosmanoğlu köyü mevkiinde çarpışması sonrasında ayrıntılarda belli olmaya başlandı. Kazanın, Ankara'dan Kayseri yönüne giden 23222 sefer sayılı yük treninin, Yerköy ile Şefaatli ilçeleri arasındaki Karaosmanoğlu köyü mevkiinde, hattında yanan kırmızı ışıkta bekleyen 23230 sefer sayılı yakıt taşıyan yük trenine arkadan çarptığı kaydedildi. Kazada 23222 sefer sayılı trenin makinistleri Bekir D. ve İlhan E. Yaralanarak, Yerköy Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı, sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Kaza ile ilgili olarak KESK’e bağlı Birleşik Taşımacılık Sendikası da bir açıklama yaparak, Demiryollarında meydana gelen kazaların şoku ve üzüntüsü bitmeden bir yenisinin daha eklendiğine dikkat çekildi. Açıklamada, Yerköy Gar ile Karaosmanoğlu istasyonu arasında Kayseri yönü istikamete giden iki yük treninden birisinin öndekine arkadan çarparak iki makinistin yaralandığı vurgulandı, şu görüşlere yer verildi: ‘’Emek yoğunluklu bir iş kolu olan Demiryolları 164 yıllık tarihi bir gelenekten gelmektedir. Geçmişten bu güne yaşanmış olaylarla, tecrübelerle oluşturulmuş tüzük ve mevzuatlar son yıllarda emniyet tedbirleri ilkesinden ve kamusallıktan arındırıp rant amaçlı, özelleştirme ve ticari ilişkilere göre düzenlenmektedir. Çalışanlar üzerinde uygulanan mobing ve baskılar, eksik kadrolar, angarya ilave görevler, uzun süreli mesailer ve işçi sağlığı ve iş güvenliği hükümlerine uymayan iş çalışma koşullarıyla karşı karşıya kalınmıştır. 6331 sayılı İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu gereği yapılması gereken teknolojik yatırımlar zamanında ve gereği gibi yapılmamaktadır. Kaza ve olayları önlemede önemli bir teknolojik gereklilik olan, Ülkemizin de sözleşmelerine imza attığı Avrupa Demiryolu Trafik Yönetim Sistemi Ulusal Demiryolu hattında henüz uygulanmamaktadır.’’ Son zamanlarda, özellikle kurum kültüründen gelmeyen açıktan atanarak gelen yöneticilerin 164 yıllık kurum kültürüne uygun olmayan yönetim anlayışları, bir taraftan siyasetin istekleri doğrultusunda hareket ederek Demiryollarını ticarileştirilirken, diğer taraftan da çalışanlar arasında hiç bir zaman görülmediği kadar ayrımcılık ve mobing uygulandığı ileri sürüldü. Bu durumun çalışanların ruh ve beden sağlığını olumsuz etkilediğinin altı çizilen açıklamada, ‘’Kaza ve olaylarda asıl kusurlu yukarıda belirttiğimiz olumsuz çalışma koşullarını düzeltmeyen yöneticilerdir. Mahkeme kararları ile kusurları sabit görülen yöneticiler kendilerini geldikleri siyasetin kanatlarına sığınarak zırh edinip yargılanmamaktadırlar. Her türlü kaza ve olay çalışanlara fatura edilmektedir. Sendikamız tüm kaza ve olayların oluş sebeplerinin bilincindedir ve takibini yapmaktadır. Yerköy Gar ve Karaosman istasyonu arası meydana gelen tren kazasında yaralanan meslektaşlarımıza acil şifalar dileriz’’ görüşüne yer verildi.