Tedbirler alındı

Çekerek Belediye Başkanı Eyyüp Çakır, salgın hastalıklara karşı ilçe genelinde bulunan toplu taşıma araçları, kamu kuruluşları, alışveriş merkezleri, Camiler, Sebze pazarı, hastane, Terminal gibi yoğun kullanılan alanların tamamında dezenfekte çalışması yaptıklarını bildirdi. Başkan Çakır, ‘’Çalışmalarımıza başladığımız günden bu yana yıkama faaliyetlerini ilaçlı suyla yaparak bütün cadde ve sokaklarımızı, Çöp Konteynerlerini dezenfekte ettik. Alınan Tedbirler kapsamında 65 Yaş üstü vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılıyor ve evlerinde kalmaları konusunda gerekli uyarıları yapıyoruz. Halkımıza maske ve eldiven kullanımı için gerekli hassasiyetleri anlatıyoruz’’ dedi. Başkan Çakır, Dünya genelinde ve ülkemizde alınan her türlü kararların insan sağlığı açısından önemine de dikkat çekerek, ‘’Bu sebeple ilçemizde bulunan her bir vatandaşımız acil bir durum söz konusu olmadıkça evlerinden çıkmamaları gerektiğini hatırlatıyoruz. Maalesef Milletimiz ve tüm insanlık gayet zor bir imtihandan geçiyor. Herhangi bir durum da nasıl davranacağımızı devletimiz belirlemiştir’’ ifadelerini kullandı.