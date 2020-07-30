Tedbirler açıklandı

YOZGAT Valiliği, ülkemizde insan hayatı açısından son derece tehlikeli olan yeni tip Korona virüs (Covid-19) pandemisi sürecinin halen devam ettiği hatırlatarak, Kurban Bayramı süresince alınması gereken tedbirleri belirleyip, ilan etti. Korona virüs (Covid-19) salgınını önleme amacıyla, sosyal hareketliliği ve kişiler arası teması azaltmak için bugüne kadar birçok kısıtlamaya gidildiği, birçok ilave tedbirler alındığı hatırlatılan açıklamada, Kurban Bayramı nedeniyle ilave tedbirlerin alınması, vaka sayılarının artışını engellemek adına önemine dikkat çekildi.

Bu kapsamda tüm vatandaşların tedbirlere uyması istendi.

Yapılan açıklamada, özellikle gerçekleştirilecek olan mezarlık ziyaretlerinin toplu olarak yapılmamasına özen gösterilmesi, mezarlık ziyaretlerinde sosyal mesafe kuralına riayet edilmesi, mutlaka maske takılması, mezarlıklarda herhangi bir ikramda bulunulmaması istendi.

Açıklamada şu uyarılarda bulunuldu:

Ev ziyaretlerinde sosyal mesafe kuralına riayet edilmeli, mutlaka maske takılmalı, ziyaretler kısa tutulmalıdır.

Tüm İlimiz genelinde (ilçe ve köyler dahil) bayram nedeniyle yapılacak toplu yemekler ve toplu etkinlikler azaltılmalı mümkünse hiç yapılmamalıdır.

Bayram namazı kılınacak camilerin içerisinde ve bahçe/avlularında yoğunluk oluşmaması için gerekli tedbirler alınmalıdır.

Bayram namazı sonrası toplu bayramlaşmalar yapılmamalı ve namaz çıkışında vatandaşlar kalabalık oluşmasına mahal vermeden camiden ayrılmalıdır.

Kurban Bayramı nedeniyle köy ve mahallelerde toplu bayramlaşma merasimleri salgın riskini artırabileceği gerekçesi ile yapılmamalıdır.

Kurban Bayramı nedeniyle gerek hayvan satış, gerekse kurban kesim yerlerinde alınacak tedbirler çerçevesinde; Kontrollü insan girişi sağlanmalı ve ateş ölçümleri yapılmalı, girişte el dezenfektanı bulundurulmalı ve tesise giren her misafirin el antiseptiği kullanması sağlanmalıdır.