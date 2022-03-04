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Tedbiri bırakmadık

Covid-19 ile mücadele kapsamında uygulanan maske takma zorunluluğunun açık alanda kalkmasına rağmen Yozgat'ta vatandaşların önemli bölümünün maske takmayı sürdürdüğü gözlendi.

04 Mart 2022 Cuma 00:50
Tedbiri bırakmadık

Kentin en işlek caddelerinden Lise ve Sarraflar ile Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşların önemli bölümünün maske taktığı görüldü. Caddede maskesiz dolaşan Merve Yıldız, açık alanlarda serbest bırakılmasından dolayı maske takmadığını anlatarak, "Serbest bırakılsa da kapalı ortamlarda hem kendim hem de başkalarının sağlığı için maske takıyorum." dedi.
Hale Tavşancıoğlu da maske taktığını ifade ederek, "Maske takıyorum çünkü tehdit hala devam ediyor. Ben üç kere korona geçirdim. Otobüslere biniyoruz, AVM'lere gidiyoruz. Korktuğum için hem içeride hem de dışarıda takıyorum." diye konuştu.
Muammer Aydoğdu ise kapalı ortamlarda maske taktığını, alışkanlıktan dolayı da dışarıda da takmayı sürdürdüğünü belirtti.

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