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TEDAVi EDiLDiLER

YOZGAT Merkez ve Şefaatli ilçesinde çeşitli nedenlerle yaralanan yaban hayvanları kurtarıldıktan sonra tedavileri Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından yaptırıldı.

26 Şubat 2021 Cuma 00:01
TEDAVi EDiLDiLER

Şefaatli ilçesinde boynuna misina dolanan batağangiller familyasından olan Bahri kuşu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce tedavi edildi. Tümüyle suya bağımlı, uzun boyunlu ve sivri gagalı olan kuşun misinadan kurtarılmasının ardından bir süre gözlem altında tutulduktan sonra doğal yaşam alanına bırakılacağı bildirildi. Yozgat il merkezinde ise buz tutan gölde mahsur kalan ve donmak üzere olan kara gerdanlı dalgıç kuşu kurtarıldıktan sonra kurum tarafından bakıma alındı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözlem altında tutulan dalgıç kuşunun da tamamen iyileştikten sonra doğal yaşam alanına bırakılacağı kaydedildi. 

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TEDAVi EDiLDiLER
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