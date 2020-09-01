Tedavi altına alındı

ÇAYIRALAN ilçesinde, vatandaşlarca yaralı halde bulunan vaşak yavrusu, Yozgat’a getirilerek tedaviye alındı. Çayıralan ilçesindeki ormanlık alanda, vatandaşlar tarafından hareketsiz bulunan vaşak yavrusu, orman görevlileri aracılığıyla Yozgat Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Veteriner hekimin kontrol ettiği vaşak, tedavi için Ankara Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğüne gönderildi. Başka bir yabani hayvanla boğuşurken yaralandığı tahmin edilen vaşak yavrusu, tedavisinin ardından doğal ortamına bırakılacak.