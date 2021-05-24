Tecrübesini paylaştı

Yerköy ilçesinde 1968 ve sonrasında Belediye Başkanlığı görevini yürüten Nafız Faruk Erbaş, Yerköy ilçesinin mevcut Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz bir araya geldi. 92 yaşındaki Erbaş, Başkan Yılmaz ile ilçenin ihtiyaçları, kalkınması, yapılan ve yapılacak çalışmalar konusunda fikir alışverişinde bulundu. Belediye Başkanı Yılmaz, ‘’Nasihat ve tavsiyelerini dinlerken memleket adına mutlu olduğumuz geçmiş dönem Belediye Başkanlarımızdan Nafız Faruk Erbaş amcamız ile geçmişten, geleceğe memleket dolu samimi sohbetimizin ardından gönlümüzde kalan bir hatıra. Memleket sevgisiyle bugün 92 yaşında olan kıymetli büyüğümüz Nafız Faruk Erbaş amcamıza Cenab-ı Allah'tan sağlık, sıhhat ve afiyetler diliyor, saygılar sunuyorum’’ dedi.