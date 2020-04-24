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Tecrübe paylaşımı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Rusya Başbakanı ile görüştü.

24 Nisan 2020 Cuma 03:37
Tecrübe paylaşımı

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı hemşehrimiz Fuat Oktay, Rusya Başbakanı Mihail Mişustin ile telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede, korona virüs ile mücadelede iş birliği, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Türkiye'deki korona virüs vakalarında ölüm oranının diğer ülkelere kıyasla daha az olduğuna işaret ederek, bu kapsamda salgınla mücadelede edinilen tecrübeleri paylaşabileceklerini belirtti. Görüşmede ayrıca, iki ülke arasındaki 100 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşma hedefinin ve mevcut projelerin korona virüs salgını nedeniyle kesintiye uğramaması konusunda mutabık kalındı.

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