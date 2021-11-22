Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

Tecrübe ediniyorlar

Yozgat Çalışma ve İş Kurumu işbaşı eğitim programıyla onlarca kişiye iş tecrübesi kazandırmaya devam ediyor.

22 Kasım 2021 Pazartesi 00:36
Tecrübe ediniyorlar

Yozgat İŞKUR ile Dönsa Tekstil arasında imzalanan sözleşme kapsamında 18, Ömer Şahin arasında imzalanan sözleşme ile 7 kişi eğitim programına başladı. Yozgat Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Taner Yıldız, ‘’Gençlerin ve iş tecrübesi olmayan kişilerin iş hayatına kaliteli, verimli geçişini sağlayan bir uygulama, bu uygulama ile işveren nitelikli işçiyle buluşuyor bu sayede iş gücünün niteliği de artıyor’’ dedi. Yıldız, Yozgat Çalışma ve İş Kurumunun istihdam oranını arttırmak amacıyla yapılan aktif istihdam politikalarını uygulayarak iş gücünü kuvvetlendirmeye devam edeceğini aktardı. 

Anahtar Kelimeler:
Tecrübe EdiniyorlarYozgatIlerigazetesiPazartesiKasımHaberIşkurEğitimProğramıDevamTecrübe
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çiftçi, Söyleşi yaptı
Çiftçi, Söyleşi yaptı
Şehit yakınına ziyaret
Şehit yakınına ziyaret
Merkezi tanıdılar
Merkezi tanıdılar
GENÇLER, ÜRETiMi iZLEDi
GENÇLER, ÜRETiMi iZLEDi
DENETiMLER HIZLANDI
DENETiMLER HIZLANDI
Çocuklar geleceğimizdir
Çocuklar geleceğimizdir
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim