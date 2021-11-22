Tecrübe ediniyorlar

Yozgat İŞKUR ile Dönsa Tekstil arasında imzalanan sözleşme kapsamında 18, Ömer Şahin arasında imzalanan sözleşme ile 7 kişi eğitim programına başladı. Yozgat Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Taner Yıldız, ‘’Gençlerin ve iş tecrübesi olmayan kişilerin iş hayatına kaliteli, verimli geçişini sağlayan bir uygulama, bu uygulama ile işveren nitelikli işçiyle buluşuyor bu sayede iş gücünün niteliği de artıyor’’ dedi. Yıldız, Yozgat Çalışma ve İş Kurumunun istihdam oranını arttırmak amacıyla yapılan aktif istihdam politikalarını uygulayarak iş gücünü kuvvetlendirmeye devam edeceğini aktardı.