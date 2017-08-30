Tebrik ziyareti

TÜMSİAD üyeleri, geçtiğimiz hafta AK Parti İl Başkanlığı’na ataması yapılan Celal Köse’yi makamında ziyaret etti.

Celal Köse’ye yeni görevinde başarı dileyen TÜMSİAD Yozgat Şube Başkanı Ali Çatar, Köse’ye Yozgat için hayırlı hizmetlerde bulunmasını temenni ettiğini söyledi.

AK Parti İl Başkanı Celal Köse’de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Bizim hedefimiz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın yükünü bir nebze de olsa rahatlatmak. Bu yolda AK Parti Teşkilatları olarak çalışmalarımızı yapacağız. Hedefimiz yönetimde katılımcı olunması ve birlik beraberlik içerisinde başarılı bir yönetimin sağlanması” diye konuştu.

