Tebliğ edildi

Aday belirleme çalışmalarını sonlandıran AK Parti genel merkezinin dün akşam Celal Köse’yi arayarak adaylığını tebliğ ettiği öğrenildi. Mevcut başkan Kazım Arslan ile Celal Köse arasında anket çalışmaları ve yoklamalarını tamamlayan AK Parti genel merkezinin Köse’den yana tercih koyduğu bildirildi. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bugün grup toplantısında Köse’yi ilan edeceği ifade edildi.