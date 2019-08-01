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TDV yardım etti

TÜRKİYE Diyanet Vakfı Yozgat Şube Başkanı ve İl Müftüsü Salih Sezik, yıl boyunca vakıfın yardım ve destek hizmetlerini sürdürdüğünü belirtti.

TDV yardım etti

TÜRKİYE Diyanet Vakfı Yozgat Şube Başkanı ve İl Müftüsü Salih Sezik, yıl boyunca vakıfın yardım ve destek hizmetlerini sürdürdüğünü belirtti.

01 Ağustos 2019 Perşembe 00:00
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TDV yardım etti

Müftü Sezik, 2018 yılında gıda yardımında bulunarak, 250 aileye alışveriş çeki verdiklerini söyledi. Sevgi Evleri’ndeki çocuklara da el uzattıklarını bildiren Sezik, çocuklara bayramlık hediye çeki verildiğini kaydetti. Yozgat’ta 900 adet zekat ve fitre dağıtımı yapıldığını anlatan Sezik, “Daha çok yerli ihtiyaç sahiplerine yönelik yardımlar yaptık” diye konuştu. Müftüsü Sezik, mukabele öğrencilerine de yaklaşık 17 bin lira tutarında vakıf olarak yardımda bulunduklarını sözlerine ekledi.

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