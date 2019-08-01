TDV yardım etti

Müftü Sezik, 2018 yılında gıda yardımında bulunarak, 250 aileye alışveriş çeki verdiklerini söyledi. Sevgi Evleri’ndeki çocuklara da el uzattıklarını bildiren Sezik, çocuklara bayramlık hediye çeki verildiğini kaydetti. Yozgat’ta 900 adet zekat ve fitre dağıtımı yapıldığını anlatan Sezik, “Daha çok yerli ihtiyaç sahiplerine yönelik yardımlar yaptık” diye konuştu. Müftüsü Sezik, mukabele öğrencilerine de yaklaşık 17 bin lira tutarında vakıf olarak yardımda bulunduklarını sözlerine ekledi.