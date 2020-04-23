TBMM’nin açılışının 100’üncü yılı

YOZGAT Barosu Başkanı Avukat Mehmet Şimşek, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle yayınladığı bildiride, ‘Türkiye Cumhuriyeti‘nin kuruluş yıllarının ruhunu içinde barındıran, Mustafa Kemal Atatürk tarafından milli egemenlik ilkesinin Milli Mücadele‘nin ve kurulan devletin temeli olarak ortaya koyuluşunun simgesidir. Kısaca, Türk Milletinin kendi kaderine hakim olacağı, kendi geleceğini tayin edeceği ilkesinin hayata geçirilmesinin simgesidir’ diye konuştu.

Şimşek, tüm dünya çocuklarının katılımıyla kutlanılan ilk ve tek çocuk bayramı olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın gelecekte ulusları yönetecek, yönlendirecek olan nesilleri ortak bir coşku etrafında bir araya getirmesi münasebetiyle dünya barışına da katkısının yadsınamayacağına dikkat çekti. Şimşek mesajında, ‘’Dünyayı saran virüs salgını nedeni ile diğer milletler gibi millet olarak bizler de zor ve sıkıntılı günlerden geçmekteyiz. Salgın nedeni ile buruk kutlanıyor olsa da, bu günün anlamı, değeri ve coşkusu içimizde artarak devam etmektedir. Milli birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyduğumuz bu zor süreçte, dayanışma, birlik olma duygularımızın perçinlemesi açısından ayrı bir önem de taşımaktadır.

Bu zor ve sıkıntılı süreçte, salgın nedeni ile kaybettiğimiz vatandaşlarımıza Allah tan rahmet diliyoruz. Hasta olanlarımıza da acil şifalar diliyoruz. Süreçte, milletimizin sağlığı, sıhhati ve selameti için yılmadan, usanmadan, canı pahasına mücadele eden başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere tüm kamu görevlilerimize kolaylıklar ve başarılar diliyor, şükranlarımızı sunuyoruz. Milli egemenliğimizin simgesi olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını en içten duygularımızla kutluyor, TBMM’nin kuruluşunda ve Kurtuluş Savaşımızın kazanılmasında emeği geçen başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu vatan için can veren tüm aziz şehit ve gazilerimizi saygı, şükran ve rahmetle anıyoruz.

23 Nisan ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun’’ ifadelerine yer verdi.