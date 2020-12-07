TBMM BAŞKANI ŞAHiD OLDU

AK Parti Yozgat Milletvekili ve Genel Merkez seçim İşleri Başkan Yardımcısı Yusuf Başer’in oğlu Aykut Burak Başer, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin’in kızı Şeyma Bilgin ile evlendi. Yimpaş kültür merkezinde pandemi kurallarına riayet edilerek gerçekleşen düğün merasimine çok sayıda protokol üyesi katıldı. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Aykut Burak Başer ile Şeyma Bilgin çiftinin nikah şahitliğini yaptı. Çiftin nikahını Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse kıydı. Aykut Burak Başer ve Şeyma Bilgin'in nikah şahitliğini Şentop'un yanı sıra Yozgat Valisi Ziya Polat, Sivas Valisi Salih Ayhan, TBMM Başkanlık Divanı Katip Üyesi Mustafa Açıkgöz, AK Parti Yozgat Milletvekili ve Anayasa Komisyonu Başkanı Bekir Bozdağ, Milli Savunma Komisyonu Başkanı Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz, Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu Başkanı Mehmet Altay, Ankara Milletvekili Hacı Turan, Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, Çankırı Milletvekili Salim Çivitcioğlu ve Sivas Milletvekili Semiha Ekinci yaptı. Basına kapalı yapılan nikah töreninde çifte mutluluk dileyen Şentop, aile cüzdanını geline verdi. İleri gazetesi, Aykut ve Şeyma çiftine ömür boyu mutluluk diler, Başer ve Bilgin ailelerini de tebrik ederiz.