TBB’ye Yozgatlı aday

TBB Genel Kurul toplantısında da aday olduğunu açıklayan Bacanlı, Türkiye Barolar Birliği'nde değişimin şart olduğunu vurgulayıp, Antalya Barosu seçimlerinde şahsına delegelik görevi tevdi edilmesi halinde Genel Başkanlığa aday olacağını ilan etmişti. Antalya Barosu eski Başkanı hemşehrimiz Avukat Alper Tunga Bacanlı, sosyal medya hesabı üzerinden yapmış olduğu açıklamada Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanlığına aday olduğunu duyurdu. Duyurunun ardından çeşitli barolardan Bacanlı’ya destek ziyaretleri ile birlikte açıklamalarda gelmeye başladı.