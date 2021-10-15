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TBB’ye Yozgatlı aday

Türkiye Barolar Birliği'ne (TBB) halen Antalya Barosu’nda görev yapan Yozgatlı Avukat Alper Tunga Bacanlı aday olduğunu açıkladı.

15 Ekim 2021 Cuma 00:25
TBB’ye Yozgatlı aday

TBB Genel Kurul toplantısında da aday olduğunu açıklayan Bacanlı, Türkiye Barolar Birliği'nde değişimin şart olduğunu vurgulayıp, Antalya Barosu seçimlerinde şahsına delegelik görevi tevdi edilmesi halinde Genel Başkanlığa aday olacağını ilan etmişti. Antalya Barosu eski Başkanı hemşehrimiz Avukat Alper Tunga Bacanlı, sosyal medya hesabı üzerinden yapmış olduğu açıklamada Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanlığına aday olduğunu duyurdu. Duyurunun ardından çeşitli barolardan Bacanlı’ya destek ziyaretleri ile birlikte açıklamalarda gelmeye başladı.

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