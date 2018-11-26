Taziye aracı

Akdağmadeni Belediyesi tarafından satın alınan, 50 kişi kapasiteli, içerisinde mutfağı, sıcak suyu ve elektriği bulunan Taziye Konteynerinin cenazenin bulunduğu bölgede konuşlandırılıp, hizmet vereceği kaydedildi. Akdağmadeni Belediye Başkanı İrfan Coşgun, ilçede taziye aracına büyük ihtiyaç duyulduğunu, bu ihtiyacın karşılanabilmesi için yaptıkları çalışmalar sonucunda, ihtiyacı karşılayacak aracı hizmete sunduklarını söyledi.