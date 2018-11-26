Taziye aracı

Akdağmadeni Belediyesi tarafından satın alınan, 50 kişi kapasiteli, içerisinde mutfağı, sıcak suyu ve elektriği bulunan Taziye Konteynerinin cenazenin bulunduğu bölgede konuşlandırılıp, hizmet vereceği kaydedildi. Akdağmadeni Belediye Başkanı İrfan Coşgun, ilçede taziye aracına büyük ihtiyaç duyulduğunu, bu ihtiyacın karşılanabilmesi için yaptıkları çalışmalar sonucunda, ihtiyacı karşılayacak aracı hizmete sunduklarını söyledi.
26 Kasım 2018 Pazartesi 06:39
12 Okunma
Dikkat!
Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.
Üye Girişi Üye Ol