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Taziye aracı

AKDAĞMADENİ Belediyesi, vatandaşların cenazelerinde sorun yaşamaması amacıyla gezici olarak hizmet verecek taziye aracını hizmete sundu.

Taziye aracı

AKDAĞMADENİ Belediyesi, vatandaşların cenazelerinde sorun yaşamaması amacıyla gezici olarak hizmet verecek taziye aracını hizmete sundu.

26 Kasım 2018 Pazartesi 06:39
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Taziye aracı

Akdağmadeni Belediyesi tarafından satın alınan, 50 kişi kapasiteli, içerisinde mutfağı, sıcak suyu ve elektriği bulunan Taziye Konteynerinin  cenazenin bulunduğu bölgede konuşlandırılıp, hizmet vereceği kaydedildi. Akdağmadeni Belediye Başkanı İrfan Coşgun, ilçede taziye aracına büyük ihtiyaç duyulduğunu, bu ihtiyacın karşılanabilmesi için yaptıkları çalışmalar sonucunda, ihtiyacı karşılayacak aracı hizmete sunduklarını söyledi.

Anahtar Kelimeler:
Taziye Aracı
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