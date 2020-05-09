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Taze Marul dağıttı

Din Görevlisi Abuzer Özdemir, görev yaptığı köyde ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşmaya devam ediyor.

09 Mayıs 2020 Cumartesi 01:27
Taze Marul dağıttı

ŞEFAATLİ ilçesinin Kaykılı Köyünde görev yapan Din Görevlisi Ebuzer Özdemir, ihtiyaç sahibi aileler ile birlikte sokağa çıkamayan köylülere yönelik çalışmalarını sürdürüyor. İhtiyaç sahibi köylüler için daha önce gıda paketleri hazırlattırıp, ramazan pidesi dağıtan Özdemir, şimdide taze marulu ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı. Özdemir, ‘’Bugün namaz sonrası tüm Köylülerimize tarladan taze kesilmiş marul dağıtımı yaptık. Hayırsever köylümüze canı gönülden teşekkür ediyorum’’ dedi. 

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Taze Marul Dağıttı
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