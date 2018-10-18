Tavus Kuşları renkleriyle büyülüyor

Üreme mevsiminde erkek tavus kuşu, mavi gözlerle süslü, sedefli, altın ve yeşil tüylerden oluşan kuyruğunu yelpaze gibi açarak, dişi tavus kuşunu etkilemeye çalışırken, tel örgüler arkasından bu muhteşem görüntüyü izleyenler adeta büyüleniyor. Sarı, kırmızı, yeşil, mavi ve tonlarının büyüleyici güzelliğini gözler önüne seren erkek Tavus Kuşları, mini hayvanat bahçesinde en fazla dikkat çeken hayvanlardan birisi olduğu belirtildi.
18 Ekim 2018 Perşembe 07:00
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