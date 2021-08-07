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TAVUK VEBASI UYARISI

Yozgat’ın Kadışehri ilçesinde kanatlı hayvanlarda görülen ‘Tavuk Vebası’ hastalığı nedeniyle, pazara kanatlı girişi yasaklandı.

07 Ağustos 2021 Cumartesi 00:23
TAVUK VEBASI UYARISI

Yozgat’ın Kadışehri ilçesinde görülen tavuk vebası hastalığı nedeniyle, ilçede kurulan pazarda kanatlı satışlarına kısıtlama getirildi. Kadışehri Belediye Başkanı İrfan Akın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğünün yazısı gereği, ülke genelinde iki, Yozgat’ta ise bir ilçede tespit edilen ‘Tavuk Vebası’  hastalığının yayılıp ve engellenmesini önlemek amacıyla ilçede kurulan pazar yerlerinde kanatlı hayvanların satılması ve alınmasının yasaklandığını söyledi. Kadışehri İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü 2021 yılında Yozgat il genelinde bir,  ülke genelinde isi iki ayrı Tavuk Vebası Hastalığı tespit edildiğini belirten yazısını ilgili makamlara iletti. Yazıda, ‘’İlimizde tespit edilen hastalık noktalarında; hastalık virüsünün, komşu illerde bulunan Ticari Kanatlı işletmelerde çıkma tavuk diye tabir edilen ekonomik ömrünü tamamlamış yumurta tavuklarında bulaştığı yönünde tespit ve duyumlar alınmıştır’’ denildi.
Yurtiçinde Canlı Hayvan ve Hayvansal ürünlerin Nakli Hakkında Yönetmelik kapsamında, 60 haftalık ve üzeri yaştaki çıkma diye tabir edilen tavukların kesimhane veya rendering dışındaki yerlere nakillerine izin verilmez denildiği hatırlatıldı. Yönetmelik kapsamında, ticari kanatlı işletmelerden kesimhanelere sevk edilmesi gerekirken kaçak yollarla semt veya ilçe pazarlarına getirilip satışı yapıldığı tespit edilen çıkma tavuk sahiplerine 15 bin 203 lira idari para cezası uygulanacağı, tespit edilen kanatlı hayvanların tazminatsız olarak itlaf edileceğinin altı çizildi. Belediyelerin denetim ve kontrollerinde kurulan semt veya ilçe pazarlarında ticari işletmelerden gelmiş ekonomik ömrünü tamamlamış çıkma tavuk diye tabir edilen kanatlı satışına izin verilmemesi istendi. Belediye Başkanlığı ile koordineli bir şekilde denetim yapılarak, tespiti halinde yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılması istendi.  

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TAVUK VEBASI UYARISI
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