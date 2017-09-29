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Taviz yok kararlılık var!

YOZGAT Belediye Başkanı Kazım Arslan, şehrin çehresini değiştirip, geleceğini olumlu yönde etkileyecek olan düzenleme ve projelerin kararlılıkla devam ettiğini söyledi.

Taviz yok kararlılık var!

YOZGAT Belediye Başkanı Kazım Arslan, şehrin çehresini değiştirip, geleceğini olumlu yönde etkileyecek olan düzenleme ve projelerin kararlılıkla devam ettiğini söyledi.

29 Eylül 2017 Cuma 07:02
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Taviz yok kararlılık var!

Belediye Başkanı Kazım Arslan, beraberinde Başkan Yardımcısı Ahmet Akgün ve Sosyolog Sadeddin Arslan ile gazetemizi ziyaret etti. Gazetemiz Genel Koordinatörü Erhan Kayhan ve Yazı İşleri Müdürü Seyfi Çelikkaya’nın konuğu olan Başkan Arslan, il merkezinde yürütülen projelerin geleceğe yönelik kalıcı projeler olduğunu belirtti. Kısa vadede geçici çözümler ve yapılar yerine şehrin geleceğine hitap ederek, şehrin ufkunu açacak projelerin devam ettiğini ifade eden Başkan Arslan, “Günü kurtarmak adına çalışmıyoruz.  Öyle yapsak tepki de almayız, eleştiren de olmaz. Biz Yozgat’ın biriken sorun ve sıkıntılarına çözüm üretiyor ve gelecek kuşakların yaşayacağı sorun ve sıkıntıları da şimdiden ortadan kaldırmak için çalışıyoruz” dedi.
Yakın zamanda hastane bulvarının tamamlanarak ulaşıma açılacağını da bildiren Kazım Arslan, kent merkezinde hayata geçirilen uygulama ve düzenlemeleri de kararlılıkla devam ettireceklerini söyleyerek, “Yaptığımız çalışmalarda halkımızın desteğini görmek bizi sevindiriyor. Büyük işlerle uğraşanların eleştiri ve tepki almasını ise normal karşılıyoruz. İnşallah yapımı devam eden projelerimiz de tamamlandığında Yozgat’a yapmak istediklerimiz daha net anlaşılacak ve görülecektir” şeklinde konuştu.
Gazetemiz Genel Koordinatörü Erhan Kayhan ve Yazı İşleri Müdürü Seyfi Çelikkaya’da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Başkan Arslan’a çalışmalarında başarı diledi.
 

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