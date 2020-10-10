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Yozgat Valiliği, Covit-19 salgını ile mücadele kapsamında hayata geçirilen uygulamaları yakın takibe aldı. Yapılan denetimlerde vatandaşlara sosyal mesafe, maske ve hijyen konularında uyarılarda bulunurken, uymayanlar hakkında yasal işlem yapılıyor.

10 Ekim 2020 Cumartesi 00:41
TAViZ YOK!

YOZGAT Valiliği, Covit-19 salgını ile mücadeleye yönelik, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu’nun tavsiyeleri doğrultusunda hayata geçirdiği uygulamaları yakından takip ediyor. Yozgat Valisi Ziya Polat, ilçelerde Kaymakamlar denetimlere bizzat kendileri katılarak, uyarılarda bulunuyor, vatandaşların bilinçli hareket etmesiyle sorunun elbirliği ile üstesinden gelinebileceği vurgulanıyor. Yozgat Ticaret İl Müdürlüğü tarafından oluşturulan denetleme ekibi de il genelindeki denetimlerini sürdürüyor. Covid 19 salgınıyla mücadele kapsamında, 6502 sayılı fiyat etiketi yönetmeliğine istinaden Ticaret İl Müdürlüğü personeli aralıksız olarak görev başında denetimlerini sürdürüyor. Denetim ekiplerine eşlik eden Yozgat valisi Ziya Polat, esnafa ve vatandaşlara Maske, Mesafe, Temizlik konularına riayet edilmesi gerektiği konusunda uyarılarda bulunuyor. Vali Polat, Korona virüs testi pozitif çıkan, bu nedenle evde izolasyona tabi tutulan vatandaşlardan izole süreleri doluncaya kadar evde kalmalarını istedi. Vali Polat, filyasyon ekiplerinin hepimizin sağlığı için 7/24 sahada bulunduğunu, kuralları ihlal edip sokağa çıkanların yurtlara yerleştirildiklerini hatırlatarak, kurallara mutlaka riayet edilmesi gerektiğinin altını çizdi. Virüsle mücadelede en önemli unsurun tedbirlere uymak olduğunun altını çizen Vali Polat, ‘’Hep beraber tedbirlere uyacağız. Yurtlarımızda bulunan karantina uygulaması devam ediyor. İzolasyon kurallarına uymayan vatandaşlarımızı yurtlara yerleştiriyoruz. Yazılan cezaların alınmayacağı düşüncesi varsa, yazılan cezaları işlemlere koymaya başladık. Tüm yazılan cezaları tahsil etmek içinde çaba sarf ediyoruz. Son olarak bir karar daha aldık, özellikle Lise Caddesi, Meydan Yeri ve Sarraflar Caddesi başta olmak üzere bazı caddelerde yürürken maskeyi aşağıya indirerek sigara içmeyi yasakladık. Onunda cezai işlemleri var. Ceza için değil, toplumumuzun sağlığı için lütfen kurallara uyalım" diye konuştu.  

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