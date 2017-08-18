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Tavium gün yüzüne çıkacak

Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, Büyüknefes Köyü'nde bulunan Tavium Antik Kent alanında incelemelerde bulunarak antik kentin gün yüzüne çıkarılacağını söyledi. 

Tavium gün yüzüne çıkacak

Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, Büyüknefes Köyü'nde bulunan Tavium Antik Kent alanında incelemelerde bulunarak antik kentin gün yüzüne çıkarılacağını söyledi. 

İleri Gazetesi
İleri Gazetesi
18 Ağustos 2017 Cuma 07:05
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Tavium gün yüzüne çıkacak

Köy ziyaretleri kapsamında ilk olarak Cihanpaşa köyünde vatandaşlarla bir araya gelen ve sorunlarını dinleyen Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, ardından ise Büyüknefes köyüne giderek burada bulunan Tavium Antik Kent alanında birtakım incelemelerde bulundu.Yaptığı incelemelerin ardından açıklamalarda bulunan Vali Yurtnaç, Yozgat'ın geçmişte birçok medeniyete ev sahipliği yaptığını belirterek,"Yozgat'ın her bir köşesinden bir tarih yatıyor. Bu tarihin bir tanesi de Büyüknefes köyünde bulunan Tavium Antik Kent’i. Bu bölge önemli bir yerleşim yeri olmasına rağmen kapsamlı bir kazı çalışması yapılmamış. Sadece yüzey araştırmaları ile bölgede bir çalışma yapılmış" dedi.
Yozgat'ın tarihi ve doğal güzelliklerini gün yüzüne çıkarmak için çalıştıklarını da ifade eden Vali Yurtnaç,"Yozgat’ın çeşitli bölgelerinde arkeolojik kazı çalışmaları devam ediyor. Bozok Üniversitesi Arkeoloji Bölümü ile bu tür çalışmalara hız vereceğiz. Yozgat'ın bu tür değerlerini gün yüzüne çıkarıp turizme kazandıracağız” şeklinde konuştu.
 

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