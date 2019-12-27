TATLIMIZ BiRiNCi OLDU

Kısa adı TAŞFED olan Türkiye Aşçılar ve Şefler Federasyonu tarafından organize edilen, yarın tamamlanacak olan Uluslararası İstanbul Mutfak Günleri etkinliğine katılan Yozgat Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Yozgat’ı başarı ile temsil ediyor. Etkinliğin ilk gününde yiyecek-içecek alanında yapılan Türkiye’nin en büyük gastronomi yarışmasında Yozgat Zübeyde Hanım Mesleki ve Anadolu Lisesi öğrencilerinin hazırladığı tatlılar kategorisinde birinci, balık tabakları kategorisinde ise ikincilik elde edildi. Farklı kategorilerde 4 yarışmanın yapıldığı etkinliğe 84 yabancı, 156 Türk okul/öğrenci katıldı. Dünya Mutfakları Tatlılarında birinci olan Yozgat ekibi Altın Madalya, Balık Mahsulleri Tabağı dalında ikinci olan ekip ise ikinci olarak Gümüş Madalya kazandı.