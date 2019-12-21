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TATiLE ÇIKTILAR

YOZGAT’ı liglerde temsil eden dört takım tatile çıktı. Voleybol, Hentbol, Futbol Üçüncü Ligi ve Bölgesel Amatör Ligi’nde mücadele eden Yozgat temsilcileri, ligin ilk yarısının son müsabakalarını geçtiğimiz hafta oynadıktan sonra tatile çıktılar.

TATiLE ÇIKTILAR

YOZGAT’ı liglerde temsil eden dört takım tatile çıktı. Voleybol, Hentbol, Futbol Üçüncü Ligi ve Bölgesel Amatör Ligi’nde mücadele eden Yozgat temsilcileri, ligin ilk yarısının son müsabakalarını geçtiğimiz hafta oynadıktan sonra tatile çıktılar.

21 Aralık 2019 Cumartesi 04:04
TATiLE ÇIKTILAR

TFF Üçüncü Ligi Üçüncü Grup’ta mücadele eden Yozgatspor, geçtiğimiz hafta Medikal Park Batman Pertrolspor ile deplasmanda 0-0 berabere kaldıktan sonra izne ayrıldı. Önümüzdeki günlerde toplanması beklenen kırmızı siyahlı ekip devre arası kamp çalışmalarına başlayacak. Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi’nde mücadele eden Sorgun Belediyespor ise ligin ilk yarısının son haftasında lider İçel İdmanyurdu takımını farklı mağlup ettikten sonra Antrenör Mustafa Arslan tarafından izin verildi. Bu haftayı da izinli geçirecek olan sarı siyahlı ekip önümüzdeki günlerde toplanarak kamp çalışmalarına başlayacak. AXA Sigorta Efeler Ligi’nde mücadele eden Sorgun Belediyespor Voleybol takımı ise devre arasına moralsiz girdi. Son dört haftada üst üste şampiyonluk mücadelesi veren takımlarla oynayan ve hiç puan alamayan sarı siyahlı ekip devre arasına mutsuz girerken, Antrenör Bahadır Aksoy tarafından dere arası iznine çıktılar. Önümüzdeki günlerde toplanarak lig hazırlıklarına başlayacaklar. Hentbol Kadınlar İkinci Ligi’nde mücadele eden Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı ligin ilk yarısının son haftasında lider Artvin 7 Martspor’a deplasmanda mağlup olduktan sonra Antrenör Enis Atmaca tarafından izin verilen sporcular önümüzdeki hafta içerisinde tekrar ligin ikinci yarısı için hazırlıklara başlayacak. 
ENGELLİLER OSMANİYE TEMSİLCİSİ KARŞISINDA
Öte yandan Tekerlekli Sandalye Üçüncü Ligi’nde mücadele eden Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü bugün Sorgun Spor Salon’unda Osmaniye temsilcisi Düziçi Engelliler takımı ile karşı karşıya gelecek. Mutlak galibiyet parolası ile çıkacakları müsabakada taraftarlarını da yanlarında görmek isteyen Engelliler, Sorgunlu ve Yozgatlı spor severleri bugün saat 13.00’da Sorgun Spor Salon’unda Düziçi Engeliler takımı ile oynayacakları müsabakaya davet ettiler. 
 

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TATiLE ÇIKTILAR
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