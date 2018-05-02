Tatilde istişare

Başkan Arslan ekibiyle yaptığı istişare toplantısında proje ve yatırımları masaya yatırdı. Belediye Başkanı Kazım Arslan ve başkan yardımcıları da 1 Mayıs’ı çalışarak geçirenler arasında yer aldı. Başkanlık makamında Başkan Arslan ile birlikte başkan yardımcıları Talip Karslıoğlu, Şahin Kılınçaslan ve Ahmet Akgün istişare ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. Edinilen bilgiye göre toplantıda devam eden proje ve yatırımların yanı sıra, hayata geçirilecek yeni projeler hakkında istişareler yapıldığı öğrenildi.

