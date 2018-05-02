Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 18°
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
104283
ALTIN
172.002
DOLAR
4.0885
STERLİN
5.5858
EURO
4.9081

Tatilde istişare

YOZGAT Belediye Başkanı Kazım Arslan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde mesaisini sürdürdü.

Tatilde istişare

YOZGAT Belediye Başkanı Kazım Arslan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde mesaisini sürdürdü.

02 Mayıs 2018 Çarşamba 07:00
6 Okunma
Tatilde istişare

Başkan Arslan ekibiyle yaptığı istişare toplantısında proje ve yatırımları masaya yatırdı. Belediye Başkanı Kazım Arslan ve başkan yardımcıları da 1 Mayıs’ı çalışarak geçirenler arasında yer aldı. Başkanlık makamında Başkan Arslan ile birlikte başkan yardımcıları Talip Karslıoğlu, Şahin Kılınçaslan ve Ahmet Akgün istişare ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. Edinilen bilgiye göre toplantıda devam eden proje ve yatırımların yanı sıra, hayata geçirilecek yeni projeler hakkında istişareler yapıldığı öğrenildi.
 

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
KOP’TAN 40 MiLYON
KOP’TAN 40 MiLYON
Vali'den 1 Mayıs mesajı
Vali'den 1 Mayıs mesajı
İŞKUR-Bozok işbirliği
İŞKUR-Bozok işbirliği
Cumhurbaşkanı'nı görmek için yürüyor
Cumhurbaşkanı'nı görmek için yürüyor
Çevre temizliği
Çevre temizliği
İşçiler çalıştı
İşçiler çalıştı

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim