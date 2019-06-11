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Tatil sonrası bayramlaşma

YOZGAT Bozok Üniversitesi’nde uzun süren tatil sonrasında başlayan mesai ile birlikte bayramlaşma töreni yapıldı.

Tatil sonrası bayramlaşma

YOZGAT Bozok Üniversitesi’nde uzun süren tatil sonrasında başlayan mesai ile birlikte bayramlaşma töreni yapıldı.

11 Haziran 2019 Salı 00:00
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Tatil sonrası bayramlaşma

Erdoğan Akdağ Yerleşkesi nizamiye girişinde bulunan büyük havuz çevresinde Akademik ve İdari personelin katılımıyla gerçekleştirilen bayramlaşma töreninde Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Akın, Genel Sekreter Vekili Doç. Dr. Mahmut Kılıç, Fakülte Dekanları, Akademik ve İdari Personel hazır bulundu. Rektör Karadağ, Yozgat Bozok Üniversitesi ailesi olarak birlik ve beraberlik içerisinde nice bayramlar geçirilmesi dileklerinde bulundu. Karadağ, “Bayramlar paylaşıldıkça çoğalan sevinçlerdir. Eşi, dostu, hatırlamak içindir bayramlar. Bizi biz yapan değerleri geleceğe taşımak, güzel olanı yaşamak ve yaşatmak içindir bayramlar. Bizleri bu özel günde yalnız bırakmayan bayramlaşma törenimize katılan değerli çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyor; Ramazan Bayramı'nın milletimize ve İslam alemine güzellikler getirmesini temenni ediyorum” dedi. 

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