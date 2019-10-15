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Tatbikatlara devam

ŞEFAATLİ İlçesinde, masa başı ve uygulamalı yangın tatbikatı yapıldı.

Tatbikatlara devam

ŞEFAATLİ İlçesinde, masa başı ve uygulamalı yangın tatbikatı yapıldı.

15 Ekim 2019 Salı 00:00
Tatbikatlara devam

Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Afet Birimi tarafından, meydana gelecek afetlere karşı önceden önlem almak, afetlere karşı hazırlıklı bulunmak, personeli bilgilendirmek amacıyla yürütülen tatbikatlar kapsamında daha önce Kadışeri ilçe hastanesinde tatbikat yapıldı. Yozgat’ta ve bazı ilçelerdeki sağlık kuruluşlarında da gerçekleştirilen tatbikatlara bir yenisi de Şefaatli Şehit Osman Belkaya Hastanesi eklendi. Hastane Afet Planı kapsamında, ‘Yangın’ konulu masa başı tatbikatın ardından uygulamalı yangın tatbikatı yapıldı. 

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