Tatbikatlar tamamlandı

Kamu hizmetleri standartlarını yükseltmek amacıyla beş farklı proje kurum tarafından hayata geçirildi. Uygulanan proje kapsamında, Yozgat il sınırları içinde meydana gelebilecek afetlerin, yerleşim yerlerinin olumsuz etkilenmesi sonucu can ve mal kaybını en aza indirilmesi hedef edinildi. Yozgat’ın doğuda Akdağmadeni ilçesi Alicik köyü, batıda Yerköy ilçesi Yukarı İhsangazili köyü, güneyde Boğazlıyan ilçesi Ovakent beldesi, kuzeyde Aydıncık ilçesi Kazankaya beldesinden oluşan 4 uç noktası belirlendi. Kurum personeli, AFAD'a ait tüm araçlarla haberli ve habersiz 3 ayda bir intikalini gerçekleştirdi. Proje kapsamında uygulamaya konulan son tatbikat ile güneydeki en uç nokta olan Boğazlıyan ilçesi Ovakent beldesine saat 09.40'da yola çıkılarak Atatürk yolu üzerinden saat 10.4'de ulaşıldı.