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Tatbikata tam not

AYDINCIK ilçesinde gerçekleştirilen İlk Yardım ve doğal afet, yangın tatbikatı beğenildi.

06 Mart 2020 Cuma 03:47
Tatbikata tam not

Acil Eylem Planları kapsamında, öğrencilerin sivil savunma bilincinin arttırılması amacıyla eğitim ve tatbikat düzenlendi. Yapılan deprem ve yangın tatbikatı ile öğrenciler acil durumlarda nasıl davranacaklarını, deprem anında nasıl hareket edeceklerini, bulundukları binayı nasıl terk edeceklerini uygulamalı olarak görme ve yaşama imkanı buldu. Gerçekleştirilen ilk yardım, deprem, yangın tatbikatı gerçeği aratmadı. Tatbikatta senaryo gereği binada kalan öğrenciler tahliye edildi, okulda ikaz alarmının çalması ile başlayan tatbikatta,  öğretmenlerin verdiği eğitimler neticesinde okul 3 dakika içinde tahliye edildi. Okul bahçesine çıkan öğretmenler ve öğrenciler, emniyet şeridi arkasındaki güvenli alana alındı. Yapılan tatbikat başarılı bir şekilde tamamlandı.

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Tatbikata Tam Not
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