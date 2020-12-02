Tatbikat cami inşa ediliyor

AKDAĞMADENİ İmam Hatip Lisesi Külliyesi’nde yapımına başlanılan Tatbikat Cami inşaatı devam ediyor. Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın cami inşaatını ziyaret ederek, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Cami Yaptırma Derneği Başkanı Rıza Çelikel’e gayretli çalışmalarından dolayı teşekkür eden Başkan Yalçın, yapımı tamamlandığında Akdağmadeni’nin en güzel camilerinden biri olacağını belirtti. Yalçın, ‘’Akdağmadeni Belediyesi olarak yapımı devam bu nadide esere her türlü desteği vermeye devam ediyoruz. Rabb’imiz ‘Allah’ın mescitlerini ancak Allah’a ve Ahiret gününe inanan kimseler imar ederler’ buyurmaktadır. Bizim de hem kurum hem de şahıs olarak bir hissemiz varsa ne mutlu” diye konuştu.