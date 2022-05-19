Tatbikat başarılı

Tatbikatta Sorgun Devlet Hastanesi yönetim ekibi ve personeli katılım sağladı. Yapılan tatbikatta, masa başı ve sahadaki hastane personellerine afet ve acil durumlarında nasıl hareket edeceği, acil durum planlarının uygulanabilirliği, hastanenin tıbbi ve fiziksel kapasite ve yeteneklerini nasıl verimli kullanabilecekleri bilgileri aktarılırken, uygulama ile gösterildi. İl Sağlık Müdürlüğü Afetlerde Sağlık Hizmetleri Birimi de gözlemci olarak katılım sağladığı tatbikatta, değerlendirmelerde bulundu.

Haber Merkezi