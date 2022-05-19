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Tatbikat başarılı

Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Afet Birimi tarafından 2022 yılı Afet Planları kapsamında, Sorgun Devlet Hastanesinin Hastane Afet Planı(HAP)  içerisinde bulunan ve yapılması gereken masabaşı ve saha uygulama tatbikatı başarılı bir şekilde gerçekleştirildi.

19 Mayıs 2022 Perşembe 00:53
Tatbikat başarılı

Tatbikatta Sorgun Devlet Hastanesi yönetim ekibi ve personeli katılım sağladı. Yapılan tatbikatta, masa başı ve sahadaki hastane personellerine afet ve acil durumlarında nasıl hareket edeceği, acil durum planlarının uygulanabilirliği, hastanenin tıbbi ve fiziksel kapasite ve yeteneklerini nasıl verimli kullanabilecekleri bilgileri aktarılırken, uygulama ile gösterildi. İl Sağlık Müdürlüğü Afetlerde Sağlık Hizmetleri Birimi de gözlemci olarak katılım sağladığı tatbikatta, değerlendirmelerde bulundu.
Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
Tatbikat Başarılı
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