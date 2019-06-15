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Taşlık Göleti tamam

SORGUN ilçesinin Taşlık Köyünde Devlet Su İşleri tarafından planlanan sulama amaçlı gölette çalışmalar tamamlanarak, sulamaya hazır hale getirildi.

Taşlık Göleti tamam

SORGUN ilçesinin Taşlık Köyünde Devlet Su İşleri tarafından planlanan sulama amaçlı gölette çalışmalar tamamlanarak, sulamaya hazır hale getirildi.

15 Haziran 2019 Cumartesi 00:00
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Taşlık Göleti tamam

Gölette depolanacak 10.12 milyon metreküp su ile 7 bin 110 dekar alanın sulanmasının yapılacağı kaydedildi. Sorgun Taşlık Göletinin 2019 sulama sezonuna hazır olduğu belirtilerek, ‘Esenli Sulama Birliğine devri yapılan ve kalite kontrol faaliyetleri yerinde devam eden gölette kret çakıl imalatları tamamlanmıştır. Ayrıca 7 bin 110 dekar sahanın sulama şebekeleri, bunun üzerindeki çeşitli çap ve basınçlarda CTP ve PE100 boru hatları, borulu şebeke sanat yapıları ve sulama sahasındaki işletme bakım yolları da bitirilmiştir.  Homojen Toprak dolgu tipindeki gölette 10,12 milyon metreküp su depolanacaktır’ denildi.

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