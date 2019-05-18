Taşlık göleti tamam

Gölette daha önce ulaşım yolları, kondüvi, dolusavak ve enjeksiyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından çalışmaların kalan kısmı da bitirildi. Gövde üzerinde DSİ yazısı imalatı da tamamlandı. Yaklaşık 570 bin metreküp dolgu yapıldı. Homojen Toprak Dolgu tipinde olan gölet tamamlandığında depolayacağı 10,12 milyon metreküp su ile bölgedeki 7 bin 110 dekar tarım alanı sulanacak. Son kontrol çalışmaların ardından göletin geçici kabulü yapılacağı bildirildi.