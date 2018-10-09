Taşlık göleti inşaatına devam

Ulaşım yolları, kondüvi, dolusavak ve enjeksiyon çalışmalarının tamamlanan gölette, kil dolgu, riprap ve koruyucu imalatlarının devam ettiği, cebri boru ve diğer mekanik ekipmanların temini, şantiye sahasına nakliyesinin de tamamlandığı kaydedildi. Yaklaşık 570 bin metreküp dolgunun yapıldığı gölet inşaatında çalışmaların aralıksız devam ettiği kaydedildi. Homojen Toprak Dolgu tipinde olan gölet tamamlandığında depolayacağı 10,12 milyon metreküp su ile bölgedeki 7 bin 110 dekar tarım alanı sulanacak.