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Taşlık göleti inşaatına devam

SORGUN ilçesinde tarım alanlarının sulanabilmesi amacıyla yapımına DSİ tarafından yapımına başlanılan Taşlık Göleti inşaatına hız verildi.

Taşlık göleti inşaatına devam

SORGUN ilçesinde tarım alanlarının sulanabilmesi amacıyla yapımına DSİ tarafından yapımına başlanılan Taşlık Göleti inşaatına hız verildi.

07 Mayıs 2018 Pazartesi 07:00
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Taşlık göleti inşaatına devam

Gölette daha önce ulaşım yolları, kondüvi, dolusavak ve enjeksiyon çalışmalarının tamamlandığı kaydedildi. Yaklaşık 570 bin metreküp dolgu yapıldı. Gölet inşaatında yüzde 78 mertebesinde fiziki gerçekleşme sağlandı. Homojen Toprak Dolgu tipinde olan gölet tamamlandığında depolayacağı 10,12 milyon metreküp su ile bölgedeki 7 bin 110 dekar tarım alanı sulanacak.

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