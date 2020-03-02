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Taşlı tarlalarda üretim

ÇEKEREK ilçesinde taşların çok olması nedeniyle üretim yapılamayan tarlaların ekonomiye kazandırılması amacıyla temin edilen Taş Toplama Makinası hizmete sonuldu.

02 Mart 2020 Pazartesi 03:36
Taşlı tarlalarda üretim

 Çekerek İlçe Tarım Müdürlüğü, Ziraat Odası ile birlikte hazırladığı Proje KOP tarafından kabul edilip, onaylandı. Verilen mali destek ile temin edilen taş toplama makinası ilçeye geldi. Çekerek Belediye Başkanı Eyyüp Çakır, yerelde kalkınmak için her alanda sorunları tespit edip, birlikte hareket etmenin bereketi getireceğine dikkat çekti. Başkan Çakır, ‘’Tarımda teknoloji sürekli yenilenir, Tarımsal Kalkınmada çiftçilerimizin ürün verimliliği üretim kapasiteleri ilçe geneli için önem arz etmektedir. Makineleşme artarken ilçemizde taş toplama makinesi olmadığı için çiftçilerimiz tarladaki taşı elleriyle toplamak zorunda kalıyordu. Özellikle ekim yaparken taşlar kullanılan tarım aletlerine büyük zarar veriyor, zaman zaman arıza yapmalarına ve kırılmalara sebep oluyor. Bu da hem zaman kaybına hem de maddi kayba neden oluyordu. Taş makinası ile bu sorun da ortadan kalkalar, taşlı tarlalar ekonomiye kazandırılacaktır’’ dedi. 

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Taşlı Tarlalarda üretim
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