Taşlı tarla üretime hazırlandı

İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Yozgat’ta il genelinde tarla tarımının yapılmakta olduğuna dikkat çekilip, ürün çeşidi olarak genellikle buğday yetiştiriciliği yapıldığı kaydedildi. Arazilerin çoğunlukla geniş, taşlı bir yapıya sahip olduğu vurgulanarak, ‘Yozgat il genelinde taşlı ve kullanılmayan atıl durumda bulunan binlerce dönüm arazi bulunmaktadır. İlimizin geçim kaynağının en başında gelen tarım alanların bu şekilde boş kalmasıyla tarımsal faaliyetler azalmakta, kırsalda yaşayan halkın geçim kaynağı azaltmaktadır. Ülkemiz ekonomisinin devamlılığı için de gerekli olan tarım alanlarının ıslah edilerek atıl durumdan kullanılabilir duruma getirilmesi şartı göz ardı edilemez. Taşlık alanlarda ekim yaparken ve hasat işlemleri sırasında kullanılan makinaların zarar görmesi de çiftçimiz için ayrı bir külfet oluşturmaktadır. Projemiz ile taşlık alanların atıl durumdan kurtarılmasıyla birlikte, bir önceki projemiz ile almış olduğumuz doğrudan ekim makinasının bu alanlarda kullanılması sağlanarak, bu alanlarda üretim sağlanacaktır’ denildi.

Yozgat il genelinde, taşlık, atıl durumdaki arazilerin tarım alanı olarak tekrar kullanıma açılması, taşlık alanlarda toprak işleme, hasat işlemlerinin daha uygun şartlarda yapılmasını sağlamak amacıyla çiftçilerde farkındalık uyandırmak, doğrudan ekim yöntemini yaygınlaştırmak amacıyla taşlı toprakların değerlendirmesiyle ilgili eğitim verilip, makine ihtiyaçlarının karşılanmakta olduğu kaydedildi.

