TAŞLARA ŞEKiL VERiYORLAR

AYDINCIK Halk Eğitim Merkezi’nde gençleri ve kadınları meslek sahibi yapmak amacıyla açılan kurslar, pandemi sonrasındaki normalleşme süreciyle birlikte açıldı. Kursa katılan farklı yaşlardaki kadınlar, aldıkları eğitim doğrultusunda yarı değerli taşlara şekil vermeye başladı. Aydıncık Halk Eğitim Merkezi’nde, ilçede çıkan yarı değerli taşların işlenerek, çeşitli takılar yapılmasına yönelik açılan takı tasarım taş işleme kursu kursiyerleri, sosyal mesafeye dikkat ederek çalışmalarını sürdürüyor. Ametist taşı bakımından zengin rezervlere sahip Aydıncık ilçesinde kurulu atölyede taşları işleyip satarak ev ekonomisine katkı sağlayan kadınlara, açılan kurslarla yenileri ekleniyor. Aydıncık Halk Eğitim Merkezi'nde eğitim aldıktan sonra atölyede renkli taşları büyük bir maharetle işleyip, takılar, süs eşyaları yapan kadınlar, elde ettikleri gelirlerle ev ekonomilerine de ciddi katkı sağlıyor. Aydıncık Ametist ve Yarı Değerli Taşlar İşleme ve Tanıtma Derneği Başkanı, Halk Eğitim Merkezi usta öğreticisi Nimet Türker, ilçenin yarı değerli taşlar bakımından zengin olduğunu belirterek, dağlardan toplanan ametist başta olmak üzere yarı değerli taşları kurdukları atölyede işlediklerini bildirdi. Açılan kursun devam ettiğini ve farklı yaş gruplarından kadınlar kursta aldıkları eğitim doğrultusunda taşlara şekil vermeye başladıklarını kaydeden Türker, ‘’Kursiyerlerimizi iki gruba ayırdık. A grubunda yaşları 46-58 arası olan kadınlar ilk deneyimlerinde çok güzel kaynak yaptılar. Daha genç yaş gruplarımız da aynı şekilde kurslarda öğrendiklerini uygulamaya koldular. Kadınlar isterse gözlükler takılır her işin üstesinden gelinir’’ ifadelerini kullandı.