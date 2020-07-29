Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1153
ALTIN
436.862
DOLAR
6.9239
STERLİN
8.9726
EURO
8.1123

Taşlara hayat veriyorlar

Yozgat Valisi Ziya Polat, Aydıncık ilçesinde yarı değerli taşları işleyerek, ekonomiye kazandıran kadınların çalıştığı atölyeyi gezdi.

29 Temmuz 2020 Çarşamba 00:39
Taşlara hayat veriyorlar

YOZGAT Valisi Ziya Polat, Aydıncık ilçesinde yarı değerli taşları işleyerek, yaptıkları takı tasarım ürünleriyle ekonomiye kazandıran kadınların çalıştığı atölyeyi gezip, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Vali Polat’ın ziyaretinde eşi Pınar ile birlikte çocukları da yer aldı, taş işleme atölyesi ve Aydıncık Kültür Evi’ndeki taş tasarım tanıtım ve teşhir salonunu gezdi. Yozgat Valisi Ziya Polat’a Ametist ve Yarı Değerli Süs Taşları İşleme ve Tanıtma Derneği Başkanı Usta Öğretici Nimet Türker bilgi verdi. Türker, bölgede ametist başta olmak üzere çeşitli doğal taşların çıktığını hatırlatarak, ‘’Bu taşlar atölyemizde işlenerek çeşitli aşamalardan geçmektedirler. Bu aşamalar sonucu tesbih, yüzük, kolye, kol düğmesi gibi çeşitli takıların yanında isimlik, abajur, mumluk gibi çeşitli dekorasyon ürünleri de yapılmaktadır’’ dedi.  

Anahtar Kelimeler:
Taşlara Hayat Veriyorlar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TRAFiK UYARISI!
TRAFiK UYARISI!
Çalışmalara bayram molası
Çalışmalara bayram molası
Kısırlaştırılmadan olmaz!
Kısırlaştırılmadan olmaz!
Komutada değişim
Komutada değişim
Göreve başladılar
Göreve başladılar
DUYKON’dan ziyaret
DUYKON’dan ziyaret
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim