Taşlara hayat veriyorlar

YOZGAT Valisi Ziya Polat, Aydıncık ilçesinde yarı değerli taşları işleyerek, yaptıkları takı tasarım ürünleriyle ekonomiye kazandıran kadınların çalıştığı atölyeyi gezip, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Vali Polat’ın ziyaretinde eşi Pınar ile birlikte çocukları da yer aldı, taş işleme atölyesi ve Aydıncık Kültür Evi’ndeki taş tasarım tanıtım ve teşhir salonunu gezdi. Yozgat Valisi Ziya Polat’a Ametist ve Yarı Değerli Süs Taşları İşleme ve Tanıtma Derneği Başkanı Usta Öğretici Nimet Türker bilgi verdi. Türker, bölgede ametist başta olmak üzere çeşitli doğal taşların çıktığını hatırlatarak, ‘’Bu taşlar atölyemizde işlenerek çeşitli aşamalardan geçmektedirler. Bu aşamalar sonucu tesbih, yüzük, kolye, kol düğmesi gibi çeşitli takıların yanında isimlik, abajur, mumluk gibi çeşitli dekorasyon ürünleri de yapılmaktadır’’ dedi.