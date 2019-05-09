Taşkının yaraları sarıldı

Yerköy ilçesinde, Ekim ayı içerisinde Sedir, Zencir, Lalelik, Bazlamaç ve İnandık çaylarında meydana gelen taşkından toplam 13 köy etkilenmişti. DSİ ekipleri, makinalı çalışması ile daha önce Arslanhacılı köyünde çalışma yaparak, derenin mansap şartları iyileştirilmiş, olası taşkın riski minimize edilmişti. Ekipler, Sedir Köyündeki çalışmalarını da tamamladı. Yapılan çalışma ile derenin mansap şartları iyileştirildi, olası taşkın riski minimize edildi.