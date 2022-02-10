Taşkın’dan sert tepki

Sağlık çalışanlarının bu dönem kadar sahipsiz kalmadığını belirten Taşkın, hormonlu büyüyen yetkili sendikanın sağlık çalışanlarının haklarını savunamadığını ve artık bıçağın kemiğe dayandığını söyleyerek, yoğun emek, uzun mesai, maaşların erimesi, asgari ücret düzeyinde kalan maaşlar ve yüzdelik zamlara Sağlık Sen’in acizliğinin neden olduğunu ifade etti. ‘Sağlık çalışanlarının maaşları sürekli işçi maaşlarının gerisinde kaldıysa bunun sorumlusu işçiler mi yoksa yetkili sendika mı?’ diyen Necip Taşkın, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Yetkili sendika, çalışanların ekonomik ve sosyal buhran içinde olduğunu görmüyor! 2,5 yıldır Covıd-19 hastalığı nedeniyle sıkıntı içinde olan sağlık çalışanlarının hak ettikleri ücretlere kavuşamamasına duyarsız kalıyorlar. Döner sermaye dağıtımında adaletsizliğe göz yumuyorlar, mobbinge, giyim yardımı ve nöbet ücretlerinin günün ekonomik şartlarına göre yeniden düzenlenmesine, uzun mesai, personel eksikliği ve halen sürekli ötelenen 3 bin 600 ek göstergenin kimlere, nasıl ve ne zaman verileceğine dair belirsizlik, yıpranma, sözleşmeli çalışan personelin kadroya geçirilmesi, kreş sorunu, atamalarda liyakat ve ehliyet talebi, yardımcı hizmetlilerin memur ve VHKİ kadrolarına geçirilmesi, bayram ikramiyesi, pandemi ile mücadele eden kahraman sağlıkçılarımıza yılsonuna kadar tavandan ödem yapılması, Hemşirelik mesleğinin branşlaşması gibi sağlık çalışanları tarafından talep edilen bu önemli başlıkları atlayarak işçi maaşlarıyla kıyaslanmasını hayret ve şaşkınlıkla izliyoruz. 12 yıldır yetkili sendika olarak 6 kez Toplu Sözleşme masasına oturan, ancak bugüne kadar somut hiçbir kazanım elde edemeyerek sağlık çalışanlarının yıpranmasına neden olan, kronikleşmiş hiçbir problemi çözemeyen bir sendikanın onurlu ve kahraman sağlık ordusunun neferlerine kazandırabileceği hiçbir şey kalmadığının, bu açıklamalarının da sahadan ve gerçeklerden koptuklarının en bariz göstergesidir. Öğretmenlik Meslek Kanunu çıkarılıp Başöğretmene bin lira ücret verilirken sağlık çalışanlarının asgari ücret düzeyinde çalıştırılmasına ses çıkaramayan yetkili sendika sıkışmışlığın çaresizliğini yaşıyor! Asgari ücrete 2022 yılında yüzde 50 zam yapılırken, memura yüzde 5, tepki ve zorlamayla yüzde 7.5’a çıkarılmasını unutmuş! Memura 2011 yılında 4+4, 2013 yılında 3+4, 2015 yılında 3+3, 2017 yılında 3+4 ve 2019 yılında 4+4 zam yapıldı. Sağlık çalışanlarının emeği bu kadar ucuz mu? Bu zamların altında sizin imzalarınız var. Sağlık çalışanlarını yüzde 3- yüzde 4 gibi komik yüzdelik zamlara mahkûm ettirdiniz, şimdi çıkıp sürekli işçi maaşlarını eleştiriyorsunuz. Bunların sebebi hangi sendika? Yıllarca okuyan, sınavlara hazırlanan, emek, para ve zaman harcayan, KPSS’ye girip yıllarca bekleyen sağlık çalışanlarının umutlarını da emeklerini de hayallerini de yok ettiniz. Okumak, yetkili sendikanın sayesinde anlamını kaybetti. Anadolu Sağlık Sen olarak tüm sağlık çalışanlarına sesleniyorum: Geleceğinizi düşünüyorsanız yetkili sendikanın günü kurtarma adına yaptığı şovlara daha fazla prim vermeyeniz.”