Taşıt sayımız bir yılda arttı

Türkiye İstatistik Kurumundan yapılan açıklamaya göre, 2021 yılı Eylül ayı sonu itibarıyla Yozgat ilinde toplam 110 bin 763 adet motorlu kara taşıtı bulunuyor. Yozgat il genelinde Eylül ayında 3 bin 440 adet taşıtın devri yapıldı. Devri yapılan taşıtlar içinde otomobil yüzde 61,2 ile ilk sırada yer aldı. Onu sırasıyla yüzde 18,9 ile traktör ve yüzde 11,9 ile kamyonet izledi. Yozgat’ta trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Eylül ayı sonu itibarıyla 110 bin 763 oldu. 2021 yılı Eylül ayı sonu itibarıyla Türkiye genelinde toplam 25 milyon 22 bin 960 adet trafiğe kayıtlı araç bulunuyor. Yozgat’ta toplam 110 bin 763 adet trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı ile Türkiye genelindeki toplam motorlu kara taşıtlarının yüzde 0,4'üne sahip bulunuyor. Türkiye İstatistik Kurumundan yapılan açıklamaya göre, Yozgat’ta 2021 yılı Eylül ayı itibarıyla, trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtlarında bir önceki yılı aynı ayına göre en yüksek artış sırasıyla; özel amaçlı yüzde 8,9, motosiklet yüzde 7,9 ve kamyonet yüzde 3,1 şeklinde gerçekleşti. Ülkemizde Ocak-Eylül döneminde en çok tercih edilen otomobil rengi beyaz oldu. Ülkemizde Ocak-Eylül döneminde 497 bin 104 adet otomobilin trafiğe kaydı yapıldı. Kaydı yapılan otomobillerden en çok tercih edilen otomobil rengi 202 bin 995 ile beyaz olurken, onu sırasıyla 137 bin 586 gri, 53 bin 885 mavi renkli otomobiller izledi. Ülkemizde Eylül ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı benzinli otomobillerin oranı yüzde 25,3 oldu. Eylül ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı otomobillerin yakıt cinslerine göre dağılımı incelendiğinde benzinli otomobillerin oranı yüzde 25,3 olurken, dizel otomobillerin oranı yüzde 37,8 ve LPG'li otomobillerin oranı ise yüzde 36,1 oldu.